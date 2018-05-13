Hamburgerden zehirlenince ‘tazelik cihazı’ geliştirdiler

Sivas
'ta 12'ncisi düzenlenen Endüstri Temalı 4.0 Yenilenebilir Enerji Kaynakları "Uluslararası MEB Robot Yarışması"na İstanbul'dan katılan İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik bölümü öğrencileri ilginç bir projeye imza attı. Fatih Asan, Doğukan Güçlü ve Ozan Alabağ yedikleri bozuk hamburgerden esinlenerek gıdaların tazeliğini ölçen bir cihaz geliştirdi. Cihaz sayesinde gıdaların depolarda veya nakliye sırasında konteynırlarda tazeliğinin ölçülebilmesi ve gıda zehirlenmelerinin de önüne geçilmesi amaçlandı.