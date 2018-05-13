Hapis cezası kaldırıldı, yeniden yargılanacak

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran İrlandalı boksör davası İstinaf Mahkemesi'nde yeniden görülecek. Aksaray'da 3 yıl önce kendisine saldıran esnafı, profesyonel boksör gibi yumruklarıyla bertaraf eden İrlandalı Mohammed Fadeldabbous'u yaraladığı iddiasıyla 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan büfe sahibi Şenol P.'ye verilen hapis cezası kararı kaldırıldı. Davanın yeniden görülmesine karar veren İstinaf Mahkemesi, önümüzdeki aya duruşma tarihi verdi. P.'nin avukatı Yunus Yalçın "İtirazımız sonuç verdi" dedi. MASUMİYETİ ORTAYA ÇIKACAK
İstinaf Mahkemesi Şenol P.'nin avukatı tarafından İstanbul
54. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararına itiraz edildiğini ve itiraz dilekçesi incelendiğinde yeniden yargılama yapılması gerektiğini ve vicdani kanının oluştuğunu kararında açıkladı. Davanın yeniden görülmesine karar veren mahkeme, Şenol P.'nin 20 Haziran 2018 günü duruşmalı olarak yargılanmasına karar verdi.