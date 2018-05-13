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‘İguana Abidin’e bacak ameliyatı

Giriş Tarihi: 13.5.2018
‘İguana Abidin’e bacak ameliyatı
Keçiören'de ikamet eden Aleyna Şevik'e ait "Abidin" isimli 1 metre uzunluğundaki iguana evin içinde kalorifer peteğinden aşağıya atlayınca sağ arka bacağı kırıldı. Şevik, iguanasını (CÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Abidin, Yrd. Doç. Dr. İlker Şen, tarafından ameliyata alındı. 2 saat süren ameliyatta "İntramedüller Çivileme" yöntemi ile kırık uçlar birbirine sabitlenerek onarım yapıldı. Bir süre yoğun bakımda tutulan Abidin, daha sonra sahibine teslim edilerek Ankara'nın yolunu tuttu.
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‘İguana Abidin’e bacak ameliyatı
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