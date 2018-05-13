‘İguana Abidin’e bacak ameliyatı

Ankara
Keçiören'de ikamet eden Aleyna Şevik'e ait "Abidin" isimli 1 metre uzunluğundaki iguana evin içinde kalorifer peteğinden aşağıya atlayınca sağ arka bacağı kırıldı. Şevik, iguanasını Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
(CÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Abidin, Yrd. Doç. Dr. İlker Şen, tarafından ameliyata alındı. 2 saat süren ameliyatta "İntramedüller Çivileme" yöntemi ile kırık uçlar birbirine sabitlenerek onarım yapıldı. Bir süre yoğun bakımda tutulan Abidin, daha sonra sahibine teslim edilerek Ankara'nın yolunu tuttu.