İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Silivri İlçesi Gümüşyaka mahallesinde bulunan pansiyon ve alkollü eğlence mekânlarında yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı ve zorla fuhuş yaptırıldığının tespit edilmesi üzerine söz konusu mekânlar takibe alındı.

Söz konusu mekânların işletmecilerini mercek altına alan jandarma ekipleri şüphelilerin eğlence mekânlarında çalıştırabilmek maksadıyla kadın temin edebilmek için Ukrayna, Rusya, Belarus ve diğer bağlantılı oldukları ülkelerdeki şahıslara yüklü miktarda parayı gönderdiklerini tespit etti.





Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden çok sayıda jandarma personeli ve (2) Detektör Köpeğinin katıldığı operasyonda, (1) pansiyon ve (1) alkollü eğlence mekânına eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda adeta açık cezaevine çevrilen pansiyonda, pasaportlarına el konularak tutuldukları ve zorla fuhşa sürüklendikleri tespit edilen (1) Kazakistan, (1) Kırgızistan, (7) Rusya ve (3) Ukrayna vatandaşı olmak üzere (12) kadın çetenin elinden kurtardı.

Kataloglu fuhuş çetesi çökertildi

Çetenin yurt dışındaki bağlantılarınca 20-25 yaşlarındaki kadınları yüksek gelirli iş vadiyle kandırıp yasal yollardan Türkiye'ye gönderdikleri ve Hava alanından özel araçlar ile karşılatılarak birkaç gün burada konaklayacaksınız diyerek fuhuş yaptırılacak hotele götürdükleri belirlendi.

Jandarma ekipleri incelemelerinde; Mankenlik ajanslarına katalog hazırlıyoruz vadiyle kandırılan kadınların fotoğrafını çeken çete üyelerinin, her yeni gelen ekip için katalog bastırdığını, müşterilerine e-posta yoluyla katalog yolladığını ve müşterilerden gelen taleplerin VİP araçlarla karışlandığını tespit etti.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; kadınları zorla alı koyup fuhşa sürükleyen, çalışmak istemeyen kadınları odaya kilitleyip aç bırakma cezası uygulayan (6) çete üyesi hakkında, zorla fuhşa teşvik ve aracılık ile cinsel istismar suçlarından adli işlem başlatıldı.