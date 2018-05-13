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Polisi, polise şikâyet etti

Oyuncu , yolda tartıştığı komiserin ‘Seni içeri attırırım’ dediğini ileri sürdü. Her iki taraf da karakola giderek birbirlerinden şikâyetçi oldu

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2018
Polisi, polise şikâyet etti
Oyuncu , önceki akşam sahilde bayan arkadaşı ile yürüyüş yaparken, yayalar için yeşil ışık yandığı sırada karşıya geçerken üzerine doğru bir araç hareket etti. Aracı kullanan kişiye sert bir çıkışta bulundu. Bu sırada aracı kullanan şahsın da komiser çıkması olayı iyice karıştırdı. Şahıs, Binici'ye kimlik sordu. Aralarında tartışma çıktı. Binici, 155'i arayarak polisi polise şikâyet etti. Komiser ve Binici en yakın polis karakoluna giderek birbirleri hakkında şikâyetçi oldu. İfadesini veren komiser karakol çıkışı, "Bana 'Ben de komiserim' dedi. Ben de kimlik sordum göstermedi ve sağa sola telefon açmaya başladı. On dakika sonra kimliğini çıkararak havaya kaldırdı ve MOBESE kameralarına gösterdi" şeklinde konuştu.

'O ÇAYI İÇEMEZSİN'
Binici ise karakol çıkışı bir hayli üzgündü. Elleri titreyerek konuşan ve gözleri dolan oyuncu, "Komiser olduğunu söyledi. Bana 'Seni içeri attırırım' dedi. Amirleri o kişiler adına özür diledi. Şikâyetçi olmaktan vazgeçmiştim. O sırada bana ve arkadaşıma birer bardak çay geldi. Bir polis çayı elimden alarak 'O çayı içemezsin' deyince yıkıldım. Bu yüzden şikâyetçi oldum" dedi.
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Polisi, polise şikâyet etti
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