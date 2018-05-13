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Polisin dur ihtarına uymayan da hayatını kaybetti

'da polislerin dur ihtarına uymayan otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. da araç sürücüsü kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Candan A.’nın bir süre önce alkollü araç kullandığı için ine 2 yıl süre ile el konulduğu, polis kontrol noktasında bu nedenle durmamış olabileceği bildirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 19:47 Güncelleme Tarihi: 13.5.2018 04:18
Polisin dur ihtarına uymayan kadın sürücü kazada hayatını kaybetti

, öğle saatlerinde - Karayolu Bölge trafik istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun yönünden Çorum istikametine giden Candan A. (26) yönetimindeki 19 AL 353 plakalı otomobil, bölge trafik istasyonu önünde trafik kontrolü yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı.

KAÇARKEN BARİYERLERE ÇARPTI

Kontrol noktasından hızla uzaklaşan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Candan A. ile otomobilde bulunan arkadaşı Esra Y.(24) yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane acil servisinde tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Candan A. doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Candan A.'nın bir süre önce alkollü araç kullandığı için ine 2 yıl süre ile el konulduğu, polis kontrol noktasında bu nedenle durmamış olabileceği bildirildi.

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Polisin dur ihtarına uymayan kadın sürücü kazada hayatını kaybetti
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