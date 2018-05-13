Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ramazan'da oruç tutarken gargara yapmak orucu bozar mı?

'da tutarken yapmak orucu bozar mı?

'ın başlamasına günler kalırken, yine her sene olduğu gibi birçok soru ortaya çıkıyor. Ramazan süresi boyunca tutarken dikkat edilmesi gereken kurallar mevcut. Bu kurallar hakkında bazı sorular var. Bunlardan birisi de oruçluyken yapma meselesi. Peki gargara yapmak orucu bozar mı?

Giriş Tarihi: 13.5.2018 11:57
Ramazan'da oruç tutarken gargara yapmak orucu bozar mı?

ayı bu sene Mayıs ayının ortasında başlıyor. Yine akıllarda birçok sorular. tutma konusunda birçok dikkat edilmesi gereken kurallar mevcut. Bunlardan bir tanesi de oruç tutarken yapmanın orucu bozup bozmayacağı konusu.

DİYANETİN GÖRÜŞÜ

'in yaptığı açıklamaya göre, abdest alınırken ağza alınan su caiz ve orucu bozmazken, aynı şekilde de gargara yapmak da caizdir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken ayrıntı, gargara yaparken suyun yutulmaması konusudur. Suyu yutmak orucu bozacağından gargara yaparken su yutmamaya dikkat edilmesi çok önemli bir mesele.

Netice olarak, oruç tutan kişilerin mecbur haller dışında kaçınması gereken davranışlar arasında gösterilen gargaraya Ramazan döneminde ihtiyaç duymamak için, Ramazan ayından önce ağız bakım ve kontrollerini yaptırmak yerinde olacaktır. Böylece çok daha sağlıklı ve çok daha rahat oruç tutmanın da yolu açılacaktır.

Taksim Camii inşaatında son durum havadan görüntülendi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ramazan'da oruç tutarken gargara yapmak orucu bozar mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN