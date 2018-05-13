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ler hastalık saçıyor

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2018
Sahte parfümler hastalık saçıyor
İstanbul polisi Fatih'te 20 gün içinde iki ayrı operasyonu düzenledi. Dokuz farklı adrese yapılan baskınlarda, piyasa değeri beş milyon lira olan 100 bin şişe sahte parfüm ele geçirilirken, 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen sahte parfümler incelemeye alındı. İlk incelemelerde, 42 tanınmış markanın taklidi olan sahte parfümlerin içerisinde insan sağlığına zararlı olan ve aralarında eter, keton ile alkolün de bulunduğu 100'ü aşkın kimyasal madde tespit edildi. İnsan sağlığını olumsuz etkilediği ifade edilen sahte parfümlerin deride yanma, kızarıklık, kaşıntı ve baygınlık ile başlayan uzun süreli alerjik sorunlara ve kalıcı cilt hastalıklarına yol açabileceği belirtildi. Uzmanlar, sahte parfümlerin uzun süreli kullanımlarda kanser hastalıklarına kadar varabilen olumsuz sonuçları olabileceğini belirtti.
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Sahte parfümler hastalık saçıyor
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