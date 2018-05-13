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Silivri’de kayboldu cesedi ’da çıktı

Giriş Tarihi: 13.5.2018
Silivri’de kayboldu cesedi Tekirdağ’da çıktı
İstanbul Silivri'de, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 56 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu. Günlerdir haber alınamayan kadının cesedi, yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta 'da denizden çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Silivri Çanta Mahallesi'nde yaklaşık 1 haftadır kayıp olan 56 yaşındaki Nilgün Makinacıoğlu'nun cansız bedenini Tekirdağ Süleymanpaşa sahilindeki vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkartılan Makinacıoğlu'nun cansız bedeni, morga kaldırıldı.
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Silivri’de kayboldu cesedi Tekirdağ’da çıktı
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