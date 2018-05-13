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Son dakika: nun önüne atlayarak etti

Son dakika haberi... 'da kimliği henüz belirlenemeyen 40 yaşlarında bir kişi, Kızılay-Batıkent hattında çalışan nun önüne atlayarak yaşamına son verdi. Olay, öğle saatlerinde Macunköy İstasyonu'ndan meydana geldi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 13.5.2018 16:24
Son dakika: Metronun önüne atlayarak intihar etti

İddiaya göre, istasyonda tek başına bekleyen ve erkek olduğu belirtilen bir kişi, Kızılay-Batıkent arasında sefer yapan nun önüne atladı. İstasyondakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, metronun altında kalan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sonrası, Batıkent yönüne giden metro seferleri geçici bir süre durduruldu. Polis ekipleri eden kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Yaşamına son veren adamın cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesi sonrasında otopsi yapılmak üzere Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Metronun önüne atlayarak intihar etti
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