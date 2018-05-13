Son söz Yargıtay’da

İstanbul
Uskumruköy'de bir bankada üst düzey yöneticilik yapan annesi Belgin Hızal'ı (57) öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan Aslı Sönmezler'in (35) cezasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf Mahkemesi) onadı. Son savunmasında, "Ben müebbeti hak ettiğimi düşünmüyorum" diyen Aslı Sönmezler, üst derece mahkemesinin onama kararını temyiz etti. Son kararı Yargıtay söyleyecek. İddianamede sanığa ceza verilmemesi ve tedavi altına alınması istenmişti.
İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin müebbet hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından da onandı. İstinaf Mahkemesi'nin onama kararı üzerine Sönmezler'in avukatı, davayı temyiz edince dava dosyası Yargıtay'a taşındı. Aslı Sönmezler, ilk derece mahkemesinin geçtiğimiz kasımdaki karar duruşmasında yaptığı savunmada iyi bir aile olamadıklarını belirterek cezasına razı olduğunu söylemiş ve annesinin kendisini hasta ettiğini öne sürmüştü. Kararını açıklayan mahkeme sanık Aslı Sönmezler'e "üstsoyu kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, daha sonra cezayı müebbet hapis cezasına düşürdü. ONANIRSA 20 YIL HAPİS
Temyiz üzerine dava dosyası bu kez Yargıtay'a taşındı. Yargıtay'ın da onaması halinde Aslı Sönmezler, yaklaşık 20 yıl hapis yatacak. Eğer Yargıtay Aslı Sönmezler'in itirazını haklı bulursa dava ilk derece mahkemesinde yeniden görülmeye başlanacak. Aslı Sönmezler davasıyla ilgili bugüne kadar 5 ayrı rapor çıktı. En son çıkan Adli Tıp Genel Kurulu raporunda sanığın akli dengesinin tam olduğu ve cezai ehliyetinin bulunduğu açıklanmıştı.