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Son söz Yargıtay’da Bankacı olan annesini öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezası onanan Aslı Sönmezler, kararı temyiz etti. Son sözü Yargıtay söyleyecek