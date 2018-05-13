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132’nci mağazasını açtı

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2018
TveK 132’nci mağazasını açtı
Kitap Kırtasiye'nin 132. mağazası Maltepe Piazza AVM'de açıldı. SABAH'a konuşan TveK Genel Müdürü Ahmet Coşar "Biz Türkiye'nin kitapçısıyız. Mağazalarımızı büyük ve modern formata dönüştürüyoruz. Mağaza sayımızı 150'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu mağaza büyük ve modern formatta açtığımız 3. mağazamız. Yarın da 4. mağazamızı Düzce'de açıyoruz. 132 mağazadan 60 tanesini de yeniliyoruz" dedi. Coşar "Müzik, film, oyun da satıyoruz. Ama klasik elektronikçi değiliz. Müziğin yanına plak, pikap, kulaklık koyuyoruz. Burada konumuz elektronik ürün değil müzik" diye konuştu.
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TveK 132’nci mağazasını açtı
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