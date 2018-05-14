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5 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada çarpıcı detay!

İstanbul'dan dört gün önce ölen annesi için ’a üç akrabasıyla birlikte gelen Serdar Yasin’in (43) de bulunduğu otomobil dönüş yolunda kaza yaptı. Kazada Yasin ile birlikte biri çocuk 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 14:35 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 14:51
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Çat ilçesinin 10'uncu kilometresindeki Parmaksız köyü mevkisinde dün saat 06.00 sıralarında 34 SR 7769 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 25 ED 535 panelvan tipi araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, (65), Serdar Yasin (43), (34), (5) ve (59) öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza sonrası savaş alanına dönen olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralıların kurtarılması için büyük bir mücadele verildi. Yaralılar 'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

ANNESİNİN CENAZESİ İÇİN GELMİŞTİ

Serdar Yasin'in 4 gün önce annesi Şefika Yasin'i (70) kaybettiği, bunun için 3 akrabası ile İstanbul'dan memleketi Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyüne geldiği ortaya çıktı. Taziye dönüşü İstanbul'a giderken kazada ölen Serdar Yasin, Binnaz Yasin, Songül Coşkun ve Umut Coşkun ile Sacit Çalık'ın cenazesi Çat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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5 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada çarpıcı detay!
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