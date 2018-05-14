Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ankara ilk iftar ve sahur vakitleri! Ankara’da iftar vakti ne zaman saat kaçta?

ilk iftar ve sahur vakitleri! Ankara’da iftar vakti ne zaman saat kaçta?

ilk sahur ve iftar vakitleri! Mübarek Ramazan ayında yaşadığımız duygular o kadar özeldir ki bu süreçte insan, varın değerini yokun hissiyatını anlar. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayına kavuşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Başkent Ankara'da yaşayan vatandaşlar ilk iftar ve ilk sahur vakitlerini detaylı biçimde araştırıyorlar. Ankara'da oruç kaçta açılacak? Ankara si ve Ankara iftar vakitleri burada!

Giriş Tarihi: 14.5.2018 14:20 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 14:21
Ankara ilk iftar ve sahur vakitleri! Ankara’da iftar vakti ne zaman saat kaçta?

'da yaşayan vatandaşlarımız si araştırmalarına başladı. Bununla birlikte İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan başkent Ankara'da ilk iftar ve sahur vakitleri ne zaman?" sorusunun yanıtı haberimizde. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayında il il imsakiye listelerini açıkladı.

Ankara'da Ramazan ayının ilk gününde sahur için imsak vakti 03:42 olacak, Ramazan'ın ilk günü olan 16 Mayıs Çarşamba günü ise iftar vakti Ankara için 20:04 olacak.

ANKARA İMSAKİYE 2018 (ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ)

RAMAZAN AYINDA RAMAZAN ORUCUNUN DIŞINDA YAPILMASI FAZİLETLİ OLAN İBADETLER NELERDİR?

Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın her bir harfine binler sevap yazılır

Ramazan ayı "Kur'ân ayı"dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.

Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.

Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur'ân'ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye "arda" denilirdi.

Teravih namazı"nı kılan günahlardan temizlenir.

Ramazan ayında kılınan Teravih Namazı için "Allah(cc) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah'dan (cc) umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara ilk iftar ve sahur vakitleri! Ankara’da iftar vakti ne zaman saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN