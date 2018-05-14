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Son Dakika Haber: 'da korkunç ! Ölü ve yaralılar var...

Son dakika haberi... 'un Çat ile Bingöl'ün Karlıova ilçeleri arasındaki Köseler köyü mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve ekibi sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 09:21 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 09:43
Son Dakika Haber: Erzurum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var...

Son dakika haberi... bugün saat 06.00 sıralarında 'un Çat ilçesinin 10'uncu kilometresindeki Parmaksız köyü mevkiinde meydana geldi. 34 SR 7769 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 25 ED 535 panelvan tipi araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk, 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza sonrası savaş alanına dönen olay yerine çok sayıda , itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralıların kurtarılması için büyük bir mücadele verildi. Yaralılar Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşma başlatıldı.

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Son Dakika Haber: Erzurum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var...
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