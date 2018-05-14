Eskişehir'de sıra dışı düğün

Eskişehir'de bir çift kent merkezindeki halka açık bir parka davet ettiği arkadaşlarıyla bando eşliğinde balon ve uçurtma uçurdu, Porsuk Çayı kenarında kıyılan nikahın ardından su savaşı yapıp eğlendi.

Kültür sanat evi işleten Damat Murat Şen (36) ile gelin Rabia Kiremitcioğlu'nun (32), Vişnelik Mahallesi Porsuk Çayı kenarında düzenlenen nikahını Büyükşehir Belediyesi memuru Burcu Demirel Oğuz kıyarken, Cityband Orkestrası katılımcılara ve halka keyifli dakikalar yaşattı.

Halka açık parkta bando müzikleri eşliğinde gökyüzüne balon salan, uçurtma uçuran çift ve katılımcılar, su savaşı da yaptı, gönüllerince eğlendi.