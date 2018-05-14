Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Gökyüzünden yere bir cisim düştüğünü gören vatandaşlar paniğe kapıldı

Gökyüzünden yere bir cisim düştüğünü gören vatandaşlar paniğe kapıldı

’de düşen Meteorolojiye ait u kısa süreli paniğe neden oldu. Olay yerine gelen görevliler balondaki hava tahmin ve ölçüm aletlerini aldılar.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2018 21:51 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 06:33
Gökyüzünden yere bir cisim düştüğünü gören vatandaşlar paniğe kapıldı

Edinilen bilgilere göre, olay ilçesi Gökpınar mevkiinde meydana geldi.

HIZLA YERE ÇAKILDI

Gökyüzünden bir cismin hızlıca yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler düşen cismin Meteorolojiye ait u olduğunu görünce durumu ilgililere bildirdi.

Olay yerine gelen görevliler balondaki hava tahmin, ölçüm aletlerini aldılar.

NE OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE...

Çevre sakinleri gökyüzünden düşen cisim nedeni ile kısa süreli panik yaşarken, cismin hava ölçüm balonu olduğunu öğrendiklerinde ise rahat bir nefes aldılar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gökyüzünden yere bir cisim düştüğünü gören vatandaşlar paniğe kapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN