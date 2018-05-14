Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Gölde boğulan gencin son sözleri yürekleri dağladı

Gölde boğulan gencin son sözleri yürekleri dağladı

’da serinlemek için ne giren (23), boğuldu. Güneş’in suda çırpınırken, arkadaşlarına "Nişanlıma söyleyin; onu çok seviyorum" diye seslendiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 14.5.2018 09:09 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 09:20
Gölde boğulan gencin son sözleri yürekleri dağladı

Olay, dün öğle saatlerinde nde meydana geldi. Konya'da dekorasyon işi yapan , arkadaşlarıyla balık tutmak ve piknik yapmak için baraj kenarına gitti. Güneş ve arkadaşları, öğleye doğru serinlemek için göle girdi. Kıyıdan açılan Murat Güneş, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Birkaç gez suya batıp çıkan Güneş, şaşkın gözlerle kendisini izleyen arkadaşlarına "Nişanlıma söyleyin; onu çok seviyorum" diye seslendi, ardından da gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekibi sevk edildi. Ekipler, yapılan çalışmayla Güneş'in cesedine ulaşıp, kıyıya çıkardı Murat Güneş'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SON PAYLAŞIMI NİŞAN ÇİÇEĞİYLE

Güneş'in, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımı da yürekleri dağladı. Murat Güneş'in sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda, aldığı nişan çiçeğiyle çektirdiği fotoğrafı paylaştığı görüldü.

33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gölde boğulan gencin son sözleri yürekleri dağladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN