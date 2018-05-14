İrem’in ölümünde iki şoför de kusurlu

İstanbul
'da Arnavutköy Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan öğrenci servisi ile bir otomobilin karıştığı kazada, 18 yaşındaki lise öğrencisi İrem Öztürk hayatını kaybetti. 2 Mart'ta yaşanan olayda servisin sürücüsü ve 12 öğrenci de yaralandı. Genç öğrencinin ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Bilirkişi savcılığa sunduğu raporda, servis şoförü İlyas S. ile kazaya karışan aracın sürücüsü Yücel Y.'nin kusurlu olduklarını kaydetti. Hem minibüs şoförü hem de araç sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüphelinin taksirle ölüme neden olma suçundan yargılanması istendi.