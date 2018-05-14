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Kayıp gencin katili arkadaşı çıktı!

'nin Körfez ilçesinde, 4 gündür kayıp olan 25 yaşındaki 'ın arkadaşı tarafından tabanca ile vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan arkadaşının ifadesi ile ormanlık alana gömülen gencin cesedi bulunduğu yerden çıkarıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 09:21 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 09:42
Kayıp gencin katili arkadaşı çıktı!

Körfez'de taş ustası , 4 gün önce ortadan kayboldu. Yusuf Acar'ın yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, Yusuf Acar'ın en son görüştüğü arkadaşlarını tespit ederek, kamera görüntüleri, çevreden alınan bilgilerle takibe başladı. Bir süre sonra durumundan şüphelenilen Yusuf Acar'ın ismi açıklanmayan arkadaşı gözaltına alındı. Sorguya alınan bu kişi, kavga ettiğini söylediği Yusuf Acar'ı tabanca ile 2 el ateş ederek öldürdüğünü, daha sonra cesedi Kirazlıyalı'da ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Jandarma, belirtilen yerde yaptığı kazıda Yusuf Acar'ın cesedini buldu. Ceset, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kayıp gencin katili arkadaşı çıktı!
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