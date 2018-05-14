KKTC'de sahile 6 göçmen cesedi vurdu

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün ve bugün sabahın erken saatlerinde kıyıya 6 erkek cesedinin vurması üzerine harekete geçti. Ekipler, daha fazla ceset olabileceği düşüncesiyle denizde çalışma başlattı.

BİR HAFTA ÖNCE ÖLDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ

Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde, ölümlerin yaklaşık bir hafta önce meydana geldiği belirlendi. Mersin üzerinden yola çıktığı sanılan göçmenlerin hangi tarafa gittikleri belirlenemedi.

Suriyeli göçmenlere ait olduğu sanılan cesetler, Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.