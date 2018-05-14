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'de sahile 6 göçmen cesedi vurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin () Karpaz bölgesinde sahile, iki günde, yaşları 25 ile 30 yaşları arasında olan 6 erkek cesedi vurdu. lerin göçmenlere ait olduğu üzerinde duruluyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 12:10
KKTC'de sahile 6 göçmen cesedi vurdu

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün ve bugün sabahın erken saatlerinde kıyıya 6 erkek cesedinin vurması üzerine harekete geçti. Ekipler, daha fazla olabileceği düşüncesiyle denizde çalışma başlattı.

BİR HAFTA ÖNCE ÖLDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ

Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde, ölümlerin yaklaşık bir hafta önce meydana geldiği belirlendi. Mersin üzerinden yola çıktığı sanılan göçmenlerin hangi tarafa gittikleri belirlenemedi.

göçmenlere ait olduğu sanılan cesetler, Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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KKTC'de sahile 6 göçmen cesedi vurdu
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