Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Otizm Orkestrası’ndan ağlatan konser

’ndan ağlatan konser

Üniversiteler ile otizmli gençlerin birlikte yer aldığı ‘’, annelerine unutulmaz bir Anneler Günü hediyesi olarak konser verdi

DİDEM AKBEN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018
Otizm Orkestrası’ndan ağlatan konser
Tanfer Sağlık Grubu ev sahipliğinde gerçekleşen ' Anneler Günü Konseri'nde üniversiteler ile otizmli gençler sahne aldı.
FMV Işık Lisesi'nden arkadaş olan Prof. Dr. Sıddık Yarman ve Dr. Nihat Tanfer'in kurduğu Otizm Orkestrası'nın Otizmli tek kız üyesi olan ve 22 enstrüman çalabilen 22 yaşındaki Rabia Aytek, annesine 'Annem' şarkısını söyledi. Duygusal anların yaşandığı konserde otizmli gençler ve orkestradaki gençler annelerine birer plaket vererek bu günü ölümsüzleştirdi. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, "Türkiye'nin en güzide okullarından birinin mensubu olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapabilmenin mutluluğunu yaşadım" dedi. Işık Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Sıddık Yarman ise "Otizmli gençlerimizin kabiliyetlerine birçok vesile ile tanık oluyoruz. Sahnede müzik yaparak gençlerin önünde engel olmadığına hep birlikte şahitlik yaptık" diye konuştu. Otizm orkestrasının hedefi, uluslararası düzeyde otizmi ve müziği tanıtıcı konserler vermek. Orkestra, AB projesi kapsamında İtalya'da konser verecek.

GAZETECİ ANNELERE ANLAMLI PLAKET
Televizyoncu, gazeteci ve cemiyet dünyasından anneler Otizm Orkestrası'nı yalnız bırakmadı. SABAH Gazetesi Ekler Editörü Sonat Bahar'a, 'Anneler Günü' plaketini oğlu Emre Bahar verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Otizm Orkestrası’ndan ağlatan konser
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN