Otizm Orkestrası’ndan ağlatan konser

Tanfer Sağlık Grubu ev sahipliğinde gerçekleşen 'Otizm Orkestrası
Anneler Günü Konseri'nde üniversiteler ile otizmli gençler sahne aldı.
FMV Işık Lisesi'nden arkadaş olan Prof. Dr. Sıddık Yarman ve Dr. Nihat Tanfer'in kurduğu Otizm Orkestrası'nın Otizmli tek kız üyesi olan ve 22 enstrüman çalabilen 22 yaşındaki Rabia Aytek, annesine 'Annem' şarkısını söyledi. Duygusal anların yaşandığı konserde otizmli gençler ve orkestradaki gençler annelerine birer plaket vererek bu günü ölümsüzleştirdi. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, "Türkiye'nin en güzide okullarından birinin mensubu olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapabilmenin mutluluğunu yaşadım" dedi. Işık Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Sıddık Yarman ise "Otizmli gençlerimizin kabiliyetlerine birçok vesile ile tanık oluyoruz. Sahnede müzik yaparak gençlerin önünde engel olmadığına hep birlikte şahitlik yaptık" diye konuştu. Otizm orkestrasının hedefi, uluslararası düzeyde otizmi ve müziği tanıtıcı konserler vermek. Orkestra, AB projesi kapsamında İtalya'da konser verecek. GAZETECİ ANNELERE ANLAMLI PLAKET
Televizyoncu,
gazeteci ve cemiyet dünyasından anneler Otizm Orkestrası'nı yalnız bırakmadı. SABAH Gazetesi Ekler Editörü Sonat Bahar'a, 'Anneler Günü' plaketini oğlu Emre Bahar verdi.