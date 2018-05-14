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Otomobil gölete uçtu: 4 ölü, 3 yaralı

MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018
Otomobil gölete uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa-Viranşehir karayolunda otomobilin gölete düşmesi sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre sürücüsü henüz öğrenilmeyen 16 F 9996 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Karataş Mahallesi yakınlarında yağmur nedeniyle oluşan gölete düştü. Olay yerine sevk edilen itfaye ekipleri otomobilden 3 kişiyi ağır yaralı olarak çıkartırken 4 kişinin de cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybedenlerin Ali İrgin, Mehmet İrgin, Remziye İrgin ve olduğu öğrenildi. Yaralanan Erkan İrgin, ve ise tedavi altına alındı.
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Otomobil gölete uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
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