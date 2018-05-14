Otomobil gölete uçtu: 4 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa-Viranşehir karayolunda otomobilin gölete düşmesi sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre sürücüsü henüz öğrenilmeyen 16 F 9996 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Karataş Mahallesi yakınlarında yağmur nedeniyle oluşan gölete düştü. Olay yerine sevk edilen
itfaye ekipleri otomobilden 3 kişiyi ağır yaralı olarak çıkartırken 4 kişinin de cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybedenlerin Ali İrgin, Mehmet İrgin, Remziye İrgin ve Ayşe İrgin
olduğu öğrenildi. Yaralanan Erkan İrgin, Vedat İrgin
ve Nuran İrgin
ise tedavi altına alındı.