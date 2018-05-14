‘Sahurda en az 3 bardak su için’

İstanbul
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Diyetisyen Aysun Nazlı, sahur ve iftardaki besinlerin ve miktarının çok önemli olduğunu söyledi. Nazlı, "Sahurda
en az 3 bardak, iftarda ise en az 1-1.5 litre tüketilmeli. Su içeriği fazla sebze ve meyveler tüketilmeli" dedi. "Ramazanın sağlıklı geçmesi için sahur öğünü mutlaka yapılmalı" diyen Nazlı şöyle devam etti: "İftarda çorba ile ana yemek arasında ara verilmeli. Orta boy kepçe çorbamızı içebiliriz. Bir süre ara verildikten sonra ana yemeğe geçilmelidir."