Tarihi medresede akrobasi şov

Serbest Koşu
ve Parkur Dünya Kupası
'nın Mardin ayağı, Türkiye Jimnastik Federasyonu himayesinde Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşti. İki gün süren yarışmada tarihi Zinciriye Medresesi
kullanıldı. Akrobatik gösterileriyle dünya çapında büyük ilgi gören sporcular performanslarını sergiledi. Etkinliğe çeşitli ülkelerden 40'ın üzerinde sporcu katıldı.
Yarışmada ilk gün, zamana karşı yarış ve mecburi hareketler, ikinci gün ise serbest koşu finalleri yapıldı. Mardin İl Kültür ve Turizm
Müdürü Alaaddin Aydın yaptığı açıklamada; huzur ve istikrar ortamının sağlanmasıyla birlikte Mardin'in turizmde önemli bir ivme yakaladığını kaydetti. Aydın, şunları söyledi: "Birçok ülkeden dünya birincileri Mardin'e gelip yarışıyorlar. Sporcular koşuyor, zıplıyor, takla atıyorlar. Bu tür programların turizme katkısı büyük."
Organizasyon şirketinin sorumlusu Selim Kemahlı ise "Meksika, Kanada, İran, Mısır, Libya, Rusya, ABD ve Türkiye ile Avrupa ülkelerinden sporcular yarışma için Mardin'e geldi. Toplamda 40 sporcu kaydını yaptırdı. Dünya parkur şampiyonası, canlı yayınlar ile 50 milyon insan tarafından, internet üzerinden ise bir milyar insan tarafından izlenecek" dedi.
Şampiyonada Erik Mukhametshin, Erick Daer Sanchez, Joey Adrian, Tavon Markquan, Tyrone McVey, Dom Di Tomasso, Bart Van Der Linden, Kirill Kolesnikov ve Shawn Bautista gibi sporcular yarıştı.