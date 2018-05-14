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Tarlabaşı'nda ücretsiz pazar

Tarlabaşı’nda semt pazarına gidenler, ilginç bir durumla karşılaştı. Zira, pazardaki tüm gıda ürünleri ücretsizdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 09:44
Tarlabaşı'nda ücretsiz pazar

İsminin açıklanmamasını isteyen bir , Beyoğlu Tarlabaşı semt pazarında bulunan sebze ve meyve gibi gıda ürünlerinin satıldığı tezgahları satın alarak Ramazan ayı öncesi ürünleri vatandaşlara bedava dağıttı.

BURS VERDİĞİ ÖĞRENCİLER DAĞITTI

Yine aynı iş adamının kurduğu vakıftan alan yaklaşık 100 öğrenci meyve ve sebzenin dağıtımda görev aldı. Ayrıca Ramazan ayında vatandaşlara muhtarlıklar aracılığıyla 100 TL'lik market kartı dağıtılacağı belirtildi. Vatandaşlar, etkinliği yapan şirketin yetkililerine teşekkür ederken, tezgahlarda bulunan sebze ve meyveler 2 saat içinde tükendi. Ürünlerin kısa sürede tükenmesine, pazara gelen kişilerin çevrelerindeki insanlara da haber vermesi de etkili oldu. Pazara gelen kişiler arasında zengin ve fakir ayrımının yapılmadığı belirtildi.

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Tarlabaşı'nda ücretsiz pazar
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