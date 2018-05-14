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'da tartıştığı eşini 17 yerinden bıçakladı

'da, Erhan Ü. (28), köprü üzerinde tartıştığı eşi Arzu Ü.'yü (21) 17 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 12:13 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 12:20
Kastamonu'da tartıştığı eşini 17 yerinden bıçakladı

Olay dün akşam saatlerinde Karaçomak Deresi Köprüsü üzerinde meydana geldi. Arzu Ü. ile eşi Erhan Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası belinden çıkardığı bıçağı eşi Arzu Ü.'ye art arda saplayan Erhan Ü. daha sonra kaçmak istedi. Erhan Ü. çevredeki kişiler tarafından yakalanarak, gelen polislere teslim edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kanlar içinde yerde kalan Arzu Ü. ise çağrılan ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 17 bıçak darbesi aldığı belirlenen genç kadın yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Arzu Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis tarafından gözaltına Erhan Ü.'nün ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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Kastamonu'da tartıştığı eşini 17 yerinden bıçakladı
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