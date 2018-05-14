Mübarek Ramazan ayı, İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Genci yaşlısı hep birlikte tutulacak oruçlar, açılacak iftarlar ve kılınacak teravih namazları oldukça değerli. Aynı şekilde oruç tutan insan, yokluğun anlamını, varlığın şükrünü yakından anlar ve hayatını buna göre dizayn eder. Allah (c.c), tüm inananlara mübarek Ramazan ayının beretini yaşamayı nasip eylesin. (Amin.) Oruçlar açıldıktan sonra yatsı namazıyla birlikte kılınacak teravih namazları da Müslümanlar için bir bayram derecesindedir. Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat? Tüm bu sorularınızın yanıtları haberimizde.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, Ramazan ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir. Diğer nafile namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır. Ondan sonraki bütün rekâtlar da bir birinin benzeridir. Sabah namazının iki rekat sünnetini veya farzını ölçü alabiliriz. Teravih namazı yatsı ile vitir arasında kılınmalıdır.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kıldırmış olduğu Teravih namazlarının kaç rekat olduğu konusunda bir rivayet bulunmamaktadır. Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan Teravih namazlarının rekatları konusunda iki rivayet vardır; yirmi rekat, on bir rekat. Hz. Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler; Nevevi ve Ayni tarafından, on bir rekatla ilgili rivayetin Hz. Ömer'in halifeliğinin ilk döneminde kılınan Teravih namazlarıyla ilgili olduğu, sonra Teravihin yirmi rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır. Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

Bu sene Ramazan ayının ilk Teravih namazı 15 Mayıs Salı akşamı kılınacak. İstanbul'da Teravih vakti 22:00'deki yatsı namazı olacakken, Ankara'da ise yatsı namazının vakti 21:39...