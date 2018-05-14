Üst geçidin altına yaya geçidi

İlçeye bağlı İrfanlı Mahallesi üzerindeki yolun altında, yaya geçidi ve trafik sinyalizasyon lambalarının yer aldığı alana 50 metre uzunluğunda üst geçit inşa edildi. Yaya trafiğinin yoğun olduğu ve okulların da yer aldığı bölgede kurulan üst geçidin altında, yaya geçit çizgisinin ve trafik ışıklarının bulunması görenlerin dikkatini çekiyor. Yayaların çoğu da üst geçit yerine daha kolay olan yaya geçidini kullanmayı tercih ediyor. Okuldan çıkan bazı öğrencilerin ise yolun karşısına geçmek için bu geçitlerden hiçbirini kullanmadığı gözleniyor. 'Fıkra gibi üst geçit' yorumunda bulunan yöre halkı, geçitlerin olduğu bölgede birçok kaza meydana geldiği için kapsamlı önlem alındığı değerlendirmesinde bulundu.



