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gazisi polislere maluliyet yardımı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine müdahale ederken yaralanan polislere ve Yardım Sandığı tarafından maluliyet yardımı yapılmasına dair düzenleme 'de yayımlandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 06:37
15 Temmuz gazisi polislere maluliyet yardımı

ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzüğe eklenen geçici madde ile 'nün 2016'daki darbe girişimine müdahale görevi kapsamında yaralanan polislere maluliyet yardımı ödenmesi kararlaştırıldı.

Buna göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca nakdi tazminat ödenen ancak bu tüzüğün 25'inci maddesinde yer alan şartlar gerçekleşmediği için maluliyet yardımı yapılamayan polislere, bir defaya mahsus olmak üzere söz konusu kanun hükümleri uyarınca ödenmiş olan 5'te 1'i oranında maluliyet yardımı yapılacak.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzüğün yürürlüğe konulması, İçişleri Bakanlığının 24 Kasım 2017 tarihli yazısı ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 90'ıncı maddesine göre, 26 Mart'ta Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

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15 Temmuz gazisi polislere maluliyet yardımı
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