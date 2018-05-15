30 yıldır aralıksız oruç tutuyor!

Gölcük'te market işleten Osman Ay, 30 yıldır ara vermeden, her gün oruç tutuyor. Gençlik yıllarında 155 kiloya ulaşan, uyguladığı diyetle 4,5 ayda 70 kilo veren Ay, 21 yaşından beri aralıksız oruç tutuyor. Orucun kilo vermeye faydasının olmadığını belirten Ay, "Lise yıllarında 155 kiloydum. Okulla Çanakkale gezisine gitmiştik. Tartıcının önünde herkes tartılıyordu. Sıra bana gelince, 'Benim tartım bozulur' diyerek beni tartmadı. Çok üzüldüm. Eve döndüğüm zaman kilo verme kararı verdim. Ondan sonra büyük azim, irade ve sabırla 70 kilo verdim. Kilo verdikten sonra oruca başladım. Yani kesinlikle oruç kilo verdirmez. Oruç tutarak kilo vermedim. Oruç tutmak gerçekten bambaşka bir duygu" diye konuştu.