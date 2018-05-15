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30 yıllık eşini yatağında uyurken tabanca ile öldürdü

'ın Akdağmadeni ilçesinde, 3 çocuk annesi Mühibe E. (48), 30 yıllık eşi Hasan E. (56) tarafından gece uykuda tabanca ile vurularak öldürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 12:25 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 12:31
30 yıllık eşini yatağında uyurken tabanca ile öldürdü

Akdağmadeni ilçesi Yeni Mahalle İmam Hatip Caddesi'nde oturan işçi emeklisi Hasan E., sabah 04.00 sıralarında, yatağında uyuyan 30 yıllık eşi ve 3 çocuğunun anneleri Mühibe E.'ye, tabanca ile 8 el ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemenin ardından, olay yerinde öldüğü belirlenen Mühibe E.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adil Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

POLİSE GİDEREK TESLİM OLDU

Olay sonrası Hasan E., polise teslim oldu. Çiftin 3 çocuğundan 2'sinin evli olduğu ve engelli olan diğer çocuklarının sırasında diğer odada uyuduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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