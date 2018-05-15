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'da pistonlarda 350 bin hap ele geçirildi

'da durdurulan bir kamyonda 13 piston içinde 350 bin hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 09:47
Adana'da pistonlarda 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirlik Park alanından geçecek olan bir kamyonda yüklü miktarda hap olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine park alanında önlem alan polis beklemeye başladı.

13 PİSTON İÇERİSİNDE 350 BİN UYUŞTURUCU HAP

Bir süre sonra beklenen kamyon gelince polis kamyonu durdurup arama başlattı. Yapılan aramalarda karton kolilerin arka kısmına gizlenmiş halde 13 piston içerisinde 350 bin uyuşturucu hap olduğu belirlendi. Polis pistonları tek tek kasadan indirip daha sonra açarak hapları imha etti. Kamyon sürücüsü M.Ş. ise gözaltına alındı.

Zanlının haplardan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

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Adana'da pistonlarda 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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