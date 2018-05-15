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'daki babaanne katili hakkında flaş gelişme!

'da evinde ölü bulunan ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan torunu hakkında ağırlaştırılmış cezası istemiyle dava açıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 11:25
Adana'daki babaanne katili hakkında flaş gelişme!

Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde 14 Nisan'da babaannesi 'u (82) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan (27) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, Canik hakkında "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış cezası istemiyle iddianame hazırladı.

14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan inceleme sonunda kabul edildi.

İddianamede, yalnız olarak yaşayan bir kadından iki gündür haber alınamadığının polise ihbar edilmesi üzerine eve girildiğinde Elif Tul'un holde ölü olarak bulunduğu belirtildi.

İncelemede Tul'un beyaz renkli çamaşır ile boğulmuş olduğunun tespit edildiği ifade edilen iddianamede, yapılan araştırma sonunda ın torunu İsmail Canik'in yakalanarak tutuklandığı kaydedildi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Canik'in savunmasına da yer verildi.

Olay günü akşam saatlerinde tek başına babaannesi Elif Tul'un evine gittiğini ifade eden Canik, şunları söyledi:

"Bankalara kredi kartı borcum olduğu için 500 lira para istedim. Nenem 'Param yok' dedi. Ben de 'Diğer torunlarına para veriyorsun bana vermiyorsun' dedim. Bu sözlerim sonrası nenemin küfür etmesi üzerine bir anlık sinirle sandalye üzerindeki bez parçasını nenemin boğazına doladım. Nefessiz kalınca bıraktım. Kapıyı kilitleyerek anahtarı evin arka tarafındaki açık pencereden içeri atıp evime gittim."

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Adana'daki babaanne katili hakkında flaş gelişme!
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