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Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek

, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas, na başlamak için hilali bekleyeceklerini açıkladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 21:02 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 21:16
Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek

Ramazan orucunun başlangıcı bu yıl Türkiye'de Avrupa'da ve 'de 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü kabul edilirken Arap dünyasında hilali bekleme kararı alındı. , Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas bu akşam gelmesi beklenen mübarek nın habercisi hilali çıplak gözle bekleme kararı aldıklarını duyurdu. Böylelikle bu akşam İslam dünyasında Ramazan ayı başlangıcı noktasında gün farkı oluşmuş oldu. Yarından itibaren Türkiye, Avrupa ve ABD'de oruç tutulmaya başlanırken, Arap dünyası ve bazı Asya ülkeleri Ramazan ayı hilalinin gözle görülmesini bekleme kararı aldı.

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Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek
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