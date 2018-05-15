Arkadaşını, sevgilisini rahatsız ettiği için öldürmüş
Konya'da önceki gün Suriye uyruklu İbrahim El Hatip'i (19) mezarlıkta bıçaklayarak öldüren arkadaşı ve vatandaşı Malek Al K. (18), polis tarafından yakalandı. Malek Al K., ifadesinde, İbrahim El Hatip'in Almanya'daki sevgilisini rahatsız ettiğini ileri sürerek, mezarlıkta bu konuyu konuşmak için buluştuklarını, kız arkadaşı için "Benim olsun" deyince Hatip'i bıçakladığını söyledi.
Giriş Tarihi: 15.5.2018 12:08Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 12:19
ARKADAŞ CİNAYETİNDE FLAŞ DETAY ORTAYA ÇIKTI!
Olay, pazar günü saat 16.30 sırasında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Üçler Mezarlığı'nda meydana geldi. İbrahim El Hatip, kanlar içinde mezarlığı ziyarete gelenlerin yanına koşup yardım istedi.