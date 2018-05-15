Haberler Yaşam Haberleri Arkadaşını, sevgilisini rahatsız ettiği için öldürmüş

Arkadaşını, sevgilisini rahatsız ettiği için öldürmüş Konya'da önceki gün Suriye uyruklu İbrahim El Hatip'i (19) mezarlıkta bıçaklayarak öldüren arkadaşı ve vatandaşı Malek Al K. (18), polis tarafından yakalandı. Malek Al K., ifadesinde, İbrahim El Hatip'in Almanya'daki sevgilisini rahatsız ettiğini ileri sürerek, mezarlıkta bu konuyu konuşmak için buluştuklarını, kız arkadaşı için "Benim olsun" deyince Hatip'i bıçakladığını söyledi.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 15.5.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 12:19