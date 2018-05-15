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Arkadaşını, sevgilisini rahatsız ettiği için öldürmüş

Konya'da önceki gün Suriye uyruklu İbrahim El Hatip'i (19) mezarlıkta bıçaklayarak öldüren arkadaşı ve vatandaşı Malek Al K. (18), polis tarafından yakalandı. Malek Al K., ifadesinde, İbrahim El Hatip'in Almanya'daki sevgilisini rahatsız ettiğini ileri sürerek, mezarlıkta bu konuyu konuşmak için buluştuklarını, kız arkadaşı için "Benim olsun" deyince Hatip'i bıçakladığını söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 12:19
Arkadaşını, sevgilisini rahatsız ettiği için öldürmüş

ARKADAŞ CİNAYETİNDE FLAŞ DETAY ORTAYA ÇIKTI!

Olay, pazar günü saat 16.30 sırasında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Üçler Mezarlığı'nda meydana geldi. İbrahim El Hatip, kanlar içinde mezarlığı ziyarete gelenlerin yanına koşup yardım istedi.

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Arkadaşını, sevgilisini rahatsız ettiği için öldürmüş
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