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Başkent’te trafik sı: 2 yaralı

’da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 07:36 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 07:37
Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı
Yenimahalle ilçesinde gece yarısı meydana gelen da, Mevlana Bulvarı üzerinden Konya istikametinde seyreden 34 BCJ 847 plakalı otomobil, Emniyet Müdürlüğü önünde sürücüsü Fatih Ş.'nin kontrolünden çıktı. Bir müddet savrulan otomobil, refüje çarparak durabildi. Ön kısmı ağır hasar alan aracın sürücüsü Fatih Ş. ile yolcu koltuğunda oturan Halil G., çarpma nedeniyle yaralandı.

Kazaya şahit olan polisler, hemen yaralıların yardımına koştu. Yol güvenliğini alan polis ekipleri, olayı 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahalede bulundu. Ambulansa alınan kazazedeler, yapılan ilk yardımların ardından tedavileri tamamlanmak üzere en yakın hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle, bulvarın 2 şeridi araç trafiğine kapandı. Yol üzerinde gerekli işaretlemeleri yapan polis ekipleri, trafiğin hızını azaltmak adına önlemler aldı. Otomobilden kopan malzemelerle yola saçılan cam kırıkları, tehlike oluşturdu. Hurda yığınına dönen araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza hakkında tahkikatı sürüyor.
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Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı
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