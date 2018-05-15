Çalıntı araçlar polisin dikkati sayesinde bulundu

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri mahalle aralarına girerek devriye gezerken Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde arka plakası olmayan 13 EC 872 plakalı bir otomobil gördü. Polis, otomobilden şüphelenip durdurdu. Yapılan incelemede otomobilin şasi numarasının değiştirildiği belirlendi. Otomobilin daha önce çalındığı ve şasi numarası değiştirilerek trafiğe sokulduğu anlaşıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR



Otomobili süren M.S., polis sorgusunda durumdan haberi olmadığını söyledi. Şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İkinci olayda ise yine oto hırsızlık ekipleri bu kez Emek Mahallesi'nde seyir eden 01 HM 631 plakalı minibüsten şüphelenerek minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan incelemede şasi numarasının değiştirilerek trafiğe sokulduğu belirlendi. Minibüsün sürücüsü K.G. emniyette ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Araçlara ise polis tarafından el konuldu.



Polis, emniyete getirilen araçların gerçek sahiplerini arıyor.