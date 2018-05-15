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'de tekne battı: 7 ölü

ilçesinde, yasa dışı yollardan 'ın 'na geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Kayıp olma ihtimaline karşı arama çalışmaları sürüyor

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 03:14
Çanakkale'de tekne battı: 7 ölü
'nin ilçesinde kaçakları taşıyan fiber teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla 'ın 'na geçmek isteyen kaçak göçmenleri taşıyan fiber tekne, Babakale köyü açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle battı.

Teknedeki sayıları ve uyrukları henüz belirlenemeyen kaçaklar denize düştü. Boğulan 7 kişinin cesedi ile kurtarılan 13 kaçak, balıkçılar ve sahil güvenlik unsurlarınca Babakale Limanı'na getirildi.

Cesetler, cumhuriyet savcısının yapacağı incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderilecek.

Kayıp olma ihtimaline karşı denizde arama çalışmaları sürüyor.
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Çanakkale'de tekne battı: 7 ölü
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