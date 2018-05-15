Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > CHP’li meclis üyesi İSKİ afişini parçaladı

’li meclis üyesi afişini parçaladı

Giriş Tarihi: 15.5.2018
CHP’li meclis üyesi İSKİ afişini parçaladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi 'li Nadir Ataman'ın, 'nin bu hafta içinde yapılması planlanan Genel Kurulu için belediye binasının duvarlarına yapıştırılan afişlerini yırtması tartışmaya neden oldu. Bu hafta 'nin Saraçhane'deki binasında İSKİ'nin Genel Kurulu yapılacak. İSKİ Genel Müdürlüğü, Meclis üyelerine 2017 faaliyet raporu, bilançoları ve yatırım programları hakkında bilgi verecek. Bu amaçla, belediyenin başkanlık binasının girişi ile meclis toplantılarının yapıldığı salonun duvarlarına, İSKİ'nin yaptığı işlere ilişkin tanıtım afişleri yapıştırıldı. Olaya tepki gösteren CHP'li İBB Meclis Üyesi Ataman, afişleri parçaladı. Olay meclis toplantısında tartışmaya neden oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’li meclis üyesi İSKİ afişini parçaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN