CHP’li meclis üyesi İSKİ afişini parçaladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP
'li Nadir Ataman'ın, İSKİ
'nin bu hafta içinde yapılması planlanan Genel Kurulu için belediye binasının duvarlarına yapıştırılan afişlerini yırtması tartışmaya neden oldu. Bu hafta İBB
'nin Saraçhane'deki binasında İSKİ'nin Genel Kurulu yapılacak. İSKİ Genel Müdürlüğü, Meclis üyelerine 2017 faaliyet raporu, bilançoları ve yatırım programları hakkında bilgi verecek. Bu amaçla, belediyenin başkanlık binasının girişi ile meclis toplantılarının yapıldığı salonun duvarlarına, İSKİ'nin yaptığı işlere ilişkin tanıtım afişleri yapıştırıldı. Olaya tepki gösteren CHP'li İBB Meclis Üyesi Ataman, afişleri parçaladı. Olay meclis toplantısında tartışmaya neden oldu.