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Elektrik direğinin kaldırımlasını beklemedi, direği binanın içinden geçirdi...

'un Bulancak ilçesinde yapılan bir binanın köşesindeki elektrik direği görenleri hayrete düşüyor. Müteahhit, inşaat önündeki elektrik direğinin kaldırılmasını beklemek yerine elektrik direğini inşaatın içine alarak çok büyük bir tehlikeye imza attı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 11:33
Elektrik direğinin kaldırımlasını beklemedi, direği binanın içinden geçirdi...

İlçenin Acısu Caddesi üzerinde bulunan araziye geçtiğimiz aylarda başlatılan bina inşaatı devam ederken, arazinin hemen içerisinde bulunan elektrik direği iddialara göre inşaat sahibinin Çoruh Aksa Elektrik şirketinin Bölge Müdürlüğü'ne başvurmuş olduğu halde kaldırılmadı. Sonuç alınamamasıyla birlikte inşaat yapımına devam edilirken, binanın köşesinde kalan elektrik direği inşaatta çalışanlar içinde tehlike saçmaya devam ediyor.

TEHLİKELİ OLDUĞUNU BİLE BİLE YAPMIŞ...

Konuyla ilgili inşaat sahipleri yaptıkları açıklamada "Bu direk için Elektrik Şirketi'nin Trabzon Bölge Müdürlüğü'ne yazılı olarak başvuru yaptık. Arsamızın bitişiğinde olan bu direğin kaldırılması için yetkililere konuyu aktardık fakat hiçbir şekilde cevap alamadık. Şimdi bizlerde bu aşamadan sonra yetkililerinin gerekli işlemleri yapıp tehlike arz eden bu elektrik direğinin kaldırılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandılar.

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Elektrik direğinin kaldırımlasını beklemedi, direği binanın içinden geçirdi...
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