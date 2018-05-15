Güzelleri gören meydana koştu

Bodrum
'da gerçekleştirilen "World Final Miss 7 Continents 2018" yarışması, büyük ilgi çekti. Vatandaşlar, birbirinden güzel kızları görüntülemek için kıyasıya mücadele etti. Bodrum İskele Meydanı'nda düzenlenen "World Final Miss 7 Continents 2018" yarışmasında 21 ülkenin güzeli kıyasıya yarıştı. Meydana kurulan platformda yürüyen güzellere vatandaşların ilgisi oldukça yoğun oldu. Gece kıyafetleri, ülkelerinin yöresel kıyafetleri ve bikinili olarak boy gösteren güzellerin fotoğraflarını çekmek isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi. Meydanda boy gösteren güzelleri gören vatandaşlar cep telefonları ile o anları kaydetti. Yaklaşık 2 saat süren yarışmayı yerli ve yabancı turistler izledi. Güzellik yarışmasının 1'incisi Ukraynalı güzel Kateryna Kachashvılı oldu.
Ukraynalı Kachashvılı birinci oldu.