Hırsızlara boş kasa şoku

Antalya
'da bir müzisyene ait villadaki para kasasını soymak için 20 gün boyunca plan yapan 4 hırsız
, açtıkları kasanın boş olduğunu görünce şok yaşadı.
Olay Kepez ilçesi Ermenek Mahallesi'nde bir müzisyene ait villada yaklaşık 2 ay önce meydana geldi. Villaya girebilmek için 20 gün boyunca keşif yapan hırsızlar, hazırladıkları planı uygulamaya başladı. Maskeli 4 kişi, ilk olarak köpeği kulübesine soktu. Ardından villanın güvenlik kameralarının yönlerini değiştirdi. Zanlılar alarmı da su dökerek devre dışı bıraktı. Daha sonra evin penceresinden giren 4 hırsız, kasaya ulaştı. Ancak kasayı açan hırsızlar, içinin boş olduğunu görünce şoka uğradı. Hırsızlar evden hiçbir şey almadan kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızların daha önceden çeşitli suçlardan kayıtları olduğunu tespit etti. Polis, önceki sabah yaptığı operasyonla S.Ç. (35), B.Ç. (44), M.A. (35) ve T.A.'yı (41) gözaltına aldı. 4 azılı hırsız tutuklandı. Hırsızların cezaevine sevk edilirken "Tutuklandığımıza değmedi" demeleri dikkat çekti.