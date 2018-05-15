Hoşgeldin Ramazan mesajları 2018 ile bugünü unutma! Resimli Ramazan karşılama mesajları burada

Her yıl dua ve ibadetler ile geçirilen, on bir ayın sultanı heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Bu nedenle Ramazan mesajları, yine sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasında yerini aldı. Binlerce kişi resimli Hoşgeldin Ya Şehri Ramazan mesajları paylaşmaya başladı. Bu mübarek ayı büyük coşku ile karşılayan vatandaşlar yine ellerini semaya yükseltecek, teravih namazları ile camileri dolup taşıracak. 2018 Resimli Ramazan mesajları ve sözleri ile siz de bu ayın önemini vurgulayabilirsiniz.

HOŞGELDİN RAMAZAN MESAJLARI 2018!

2018 Ramazan ayı ile ilgili birbirinden güzel görselleri sizler için derledik. Resimli Ramazan mesajları nı sosyal medya hesabınızdan ya da Whatsapp, SMS ile sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

Mukaddes olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi Olarak yaşayalım, soframıza bereket kabrimize Merhamet dileyelim, Hayırlı Ramazanlar. Allah'u Teala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin… Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin… Rıdvan-ı Ekberine vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun…

(RESİMLİ RAMAZAN MESAJLARI İÇİN RESMİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ)

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim... Mübarek Ramazan ayı kalbini O'nun yoluna koymayı ellerini daim O'nun dergahına açmaya vesile olsun.. Hayırlı Ramazanlar.

On bir ayın sultanı kapıda. Bu ay bütün gönüller ibadetten yana, bütün yürekler aynı çatı altında. Muhammet (s.a.v) bu ay sizin kapınızda. Güzel gönlünüzden geçen her hayırlı işin avuç içlerinize dolmasını diler mübarek Ramazan ayınızı kutlarım.

Kim Allah yolunda dünyevi işleri bir kenara atıp sadece gönülden ibadet ederse, Allah ona cennetinden bir bahçe ayırır. Cennetin bahçesindeki gül kokularının yüzü suyu hürmetine bu ayı ibadet ve inançla geçirmenizi temenni eder, mübarek Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Bu ay değerlendirmek için en makbul aydır. Bütün günahlardan arınma, pişmanlığı ve içten gelen tövbeyi Allah'a sunma, doya doya ibadet etme fırsatı bütün din kardeşlerim için hayırlı olsun. Gönlünüzü Allah'a açacağınız bu mübarek Ramazan ayı sizi ve ailenizi huzura boğsun. Ramazan ayınız kutlu olsun.

Gönül ister ki her ay böylesine aşk dolu, ibadet dolu geçsin. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerife bir kere daha nail olmak kısmet oldu. Bu ayı en iyi şekilde değerlendirmeli, dinimizin gerekliliği olan ve nefsimizi törpülemek için bize fırsat sunulan orucumuzu en iyi şekilde tutmaya gayret edelim. Ramazan ayınız mübarek olsun.

Gönüllerin merhamet dolduğu, en katı yüreklerin bile iman ateşiyle ısındığı, sevgi ve saygının esas olduğu, büyüklerin sabırlı küçüklerin vefakâr olduğu bu ay Müslüman âlemine bahşedilmiş en güzel hediyelerden biridir. Ramazan ayını ibadet içinde geçirmenizi diler, Ramazan ayının bütün milletimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim. Mübarek Ramazan ayınız kutlu olsun.

Hoş geldin on bir ayın sultanı. Bu mübarek ayın bütün milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, vatanımız için de en bereketli ay olmasını temenni ederim. Savaşların olmadığı, kıtlığın baş göstermediği, şehit haberlerinin olmadığı bir Ramazan ayı diliyorum. Mübarek ayımız kutlu olsun.

On bir ayın sultanına hoş geldin deyin ey Müslümanlar. Bu ayı iyi değerlendirin. Nefsinizi törpüleyin, şeytanın vesveselerine kulak vermeyin. Her türlü ayıptan ve edepsizlikten kendinizi sakının. Kalplerinizi ve avuçlarınızı bir tek Allah'a açın. Mübarek Şehr-i Ramazanınız kutlu olsun.

RESİMLİ RAMAZAN AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı bu mübarek Ramazan ayının sizlere güzellikler getirmesini dilerim.

Gönül dergâhının tek menzili olan Ramazan ayında bütün hanelere bolluk ve bereket, bütün gönüllere dua ve Allah'tan hikmet dilerim. Dualarınız kabul Ramazan ayınız mübarek olsun.

Gözlerimiz ışık dolsun, gönüllerimiz iman aşkına boğulsun, avuç içlerimiz dua dolu olsun. Bu mübarek ayda bütün dualar kabul, bütün sadakalar makbul, bütün oruçlar kabul olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun.

Bütün dualar gül kokar bu ay. İmanı yüksek ilmi derin olanlar bilir ki Ramazan ayı ayların en makbulüdür. Bu ayı oruçla, namazla ve niyazla geçirmenizi temenni eder Ramazan ayınızı kutlarım

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.