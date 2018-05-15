Kadayıf ustalarının Ramazan telaşı

Diyarbakır'da ramazanın vazgeçilmez tatlısı burma kadayıf, ustaların yoğun mesaisiyle hazırlanıyor.

Şehrin yüzyıllık lezzetini kesintisiz sunan üreticilerin fıstıklı, cevizli, kaymaklı ve peynirli olarak hazırladığı kadayıf, ramazan ayında sofraları şenlendirecek.

Yarın başlayacak ramazan ayı nedeniyle yoğun ilgi gören burma kadayıfı yetiştirmek için üreticiler günde iki vardiya çalışıyor. Ustaların hünerli ellerinde üretilen burma kadayıf, ramazan sofralarını tatlandırmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor.

Tereyağlı tepsilere dizilen ve simit ocağa bırakılan burma kadayıf, nar gibi kızardıktan sonra üzerine şerbeti dökülerek, satışa sunuluyor. Günlük üretilerek müşterinin beğenisine sunulan burma kadayıf başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde de talep görüyor.

Mahmut Akduvar, ramazan öncesinde burma kadayıfa rağbetin fazla olduğunu, müşterilerin taleplerini karşılamak için vardiya sistemiyle çalışmaya başladıklarını söyledi.

Burma kadayıfa coğrafi bölge işaret tescilinin verilmesi amacıyla yapılan başvurunun 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylandığını anımsatan Akduvar, coğrafi işaretle satışlarında yükseliş olduğunu kaydetti.

Akduvar, ramazan hazırlığı dolayısıyla yoğun çalıştıklarını, il dışından sipariş aldıklarını vurgulayarak, "Rağbet fazla olduğu için iki vardiya olarak çalışıyoruz. İftarın vazgeçilmez tatlısıdır kadayıf. Biz de müşterilerimize en kaliteli şekilde hizmet etmek için çabalıyoruz." ifadesini kullandı.

Akduvar, Sur ilçesinde sağlanan huzur ortamının ardından bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin satışlarına olumlu katkı yaptığını aktardı.

Kadayıf yapımı için hazırlanan hamurun 6 saat dinlendirildiğini ardından tel haline getirildiğini belirten Akduvar, "Tel halindeki hamurun içerisine fıstık, cevizli veya kaymak koyup ardından tepsiye diziyoruz. İki tarafını da pişirdikten sonra 45 dakika bekletip, hazırladığımız şerbetini döküyoruz." diye konuştu.

"YOĞUN TALEP YAŞANACAK"

Hacı Levent Yönetim Kurulu Başkanı Murat Altunhan da ramazan ayı dolayısıyla 15 gündür çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyleyerek, "Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına kadayıf gönderiyoruz. Diyarbakır'da huzurlu bir yaşam var. Bu da satışımıza yansıdı. Özelikle dışarıdan gelen turistler, giderken sevdiklerine kadayıf götürüyorlar. Günde 30 tepsi satışımız, ramazanda günlük 60 tepsiye yükseliyor." dedi.

"LEZZETLİ OLDUĞU İÇİN ÇOK BEĞENDİM"

Vatandaşlardan Hüsniye Çelik, Diyarbakır'a iki sene önce eşinin görevi nedeniyle geldiklerini belirterek, "Kadayıfı çok sevdik. Bursa, Ankara' ve İstanbul'daki yakınlarımıza da gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Melis Buse Alpkıray da Trabzon'dan geldiğini belirterek,"Buranın kadayıfı çok meşhur, ününü Trabzon'dan duymuştum. Lezzetli olduğu için çok beğendim. Meşhur kadayıfı buradan alıp, Trabzon'a götüreceğiz." sözlerine yer verdi.