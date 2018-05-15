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Kanser tedavisi için İsviçre'ye gidecekti... 'nda hayatını kaybetti

Kanser tedavisi için İsviçre'ye gitmek için 'na gelen kadın yolcu hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 10:25
Kanser tedavisi için İsviçre'ye gidecekti... Atatürk Havalimanı'nda hayatını kaybetti

olduğu öğrenilen Döndü Biffiger (65) Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan 'na geldi.Zürih'e gitmek için pasaport işlemlerini yaptıran Biffiger, oğlu ile beraber dış hatlar gidiş katında uçağı beklemeye başladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Uçağa yolcu alımı sırasında Biffiger fenalaştı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Biffiger hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Biffeger'in cenazesi özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

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Kanser tedavisi için İsviçre'ye gidecekti... Atatürk Havalimanı'nda hayatını kaybetti
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