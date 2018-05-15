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Koca şiddeti gören kadının feryadı: Devlet beni korumaya alsın

’de yaşayan Mutlu B (22), kendisine şiddet uygulayan kocasına boşanma davası açtıktan sonra karşı karşıya kaldığı tehditler yüzünden dışarı bile çıkamadığını belirtip "Ne olur beni kurtarın, ölmek istemiyorum. Feryat edip de öldürülen diğer kadınlar gibi olmak istemiyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 15.5.2018 09:17 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 09:26
Koca şiddeti gören kadının feryadı: Devlet beni korumaya alsın

li 22 yaşındaki Mutlu B, arkadaş ortamında tanışıp evlendiği ve bir çocuk dünyaya getirdiği eşi B'ye, şiddetli geçimsizlik ve sürekli şiddet gördüğü için boşanma davası açtı.

KOCA SERBEST KALDI

Çılgına dönen öfkeli koca Doğukan İhsan B, eşini darp etti. Eşinin elinden kurtulan genç kadın evi terk edip polise şikayetçi olduktan sonra 2 yaşındaki oğlunu alıp ailesinin yanına yerleşti. Eşine şiddetten ifadesi alınan koca serbest kaldı.

SENİ KİMSE KURTARAMAZ

Kocasının serbest kaldıktan sonra sürekli telefonla arayıp 'Seni kimse elimden kurtaramaz, senin canını almaya geleceğim; hem de hiç ummadığın anda' diyerek tehditler savurduğunu belirten gözü yaşlı genç kadın, "Ne olur beni kurtarın, ölmek istemiyorum. Feryat edip de öldürülen diğer kadınlar gibi olmak istemiyorum" dedi.

KORUMAYA ALSINLAR

"Devlet beni korusun" diyen Mutlu B, "Adımı soyadımı ve T.C'mi değiştirip beni bilinmeyen bir kentte koruma altına alsınlar. Bana telefon açıp senin uyurken canını alacağım diyerek tehdit ediyor. Bu cesareti rahatlıkla buluyor. Gazete ve TV'lerde gördüğüm gibi koca dehşeti ile ölmek istemiyorum" dedi.

Kaynak: Yeni Asır

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