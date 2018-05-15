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Son dakika: 'da dehşet!

'ın Ergani ilçesinde aralarında arazi anlaşmazılığı bulunan 2 aile arasında çatışma: 4 ölü, 2 yaralı

Giriş Tarihi: 15.5.2018 13:53 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 14:02
Son dakika: Diyarbakır'da dehşet!

'ın Ergani ilçesine, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Akçakale köyü Şeyhgür mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazı anlaşmazlığı bulunan iki ailenin üyeleri, çıkan tartışma sonrası birbirlerine silahlarla ateş açtı. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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Son dakika: Diyarbakır'da dehşet!
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