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Mardin ilk iftar ve sahur vakitleri! Mardin’de oruç ne zaman saat kaçta?

11 ayın sultanı Ramazan’ın gelmesi ile birlikte tüm islam aleminde büyük bir heyecan başladı. İslam alemi için son derece anlamlı ve özel olan bu ayda Müslümanlar ibadetlerini yerine getirmeye çalışacak. Mardinli bireylerin en çok merak ettiği konuların başında Mardin ilk iftar ve sahur vakitleri ne zaman? Mardin'de oruç ne zaman saat kaçta? Sorularına cevap arıyor. İşte tüm bu soruların cevabını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için derledik…

Giriş Tarihi: 15.5.2018 17:09
Mardin ilk iftar ve sahur vakitleri! Mardin’de oruç ne zaman saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, için il il imsakiye takvimini açıkladı. Mardin iftar ve sahur vakitleri Mardinli bireyler tarafından en çok aranan konuların başında geliyor.Mardin'de ilk iftar ve sahur vakitleri ne zaman? Mardin'de ilk oruç ne zaman açılacak?

MARDİN İMSAKİYESİ (MARDİN'DE NAMAZ VAKİTLERİ)

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Üç ayları uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım etme ayıdır.

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

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Mardin ilk iftar ve sahur vakitleri! Mardin’de oruç ne zaman saat kaçta?
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