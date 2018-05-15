Ramazan fitresi ne kadar oldu? 2018 Fitre fiyatları.. Fitre neden verilir ve kimlere verilir?

Her Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilen Fitre zamanı geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen miktardan az olmamak üzere durumu iyi olmayan ve ihtiyaç sahiplerine verilen "Bir kişinin günlük yemek ihtiyacını karşılayabileceği miktarda" yardım yapılmasına fitre denir.

FİTRE NE KADAR OLDU?

Diyanet tarafından her sene Ramazan öncesinde belirlenen bir fitre miktarı bulunmaktadır. Bu sene fitre (2018) miktarı; 19 lira olarak belirlendi. 2017'de ise bu miktarı 16 TL olarak açıklamıştı.

FİTRE NEDİR VE&NBSP;KİMLERE VERİLİR?

Fıtır sadakası, Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir

ibadettir.

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21)



Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20)



Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.



Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû', VI, 128).

Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.



Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

YILLARA GÖRE FİTRE TUTARLARI

2011 yılında: 7.5 TL

2012 yılında: 8,5 TL

2013 yılında: 9.5 TL

2014 yılında: 10 TL

2015 yılında: 11.5 TL

2016 yılında: 15 TL

2017 yılında: 16 TL

2018 yılında: 19 TL